德国联邦财政部正在考虑，以自动化系数程序取代已婚夫妇和登记伴侣适用的税级III和V。Tagesschau援引该部门消息人士报道称，联邦政府正与各州讨论这一计划。

自动化程序

根据新程序，对伴侣的征税将自动考虑其收入分配情况。财政部认为，如果转向这一制度，许多提交联合申报表的夫妇将不再需要提交纳税申报表。

该倡议将被纳入计划于2027年出台的税收简化法。财政部称，此举旨在减少公民面临的官僚程序以及税务机关的工作负担。该部门指出，III和V税级的组合很少能反映一对伴侣实际的收入比例，因此目前必须在申报表中对计算结果进行调整。

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可能的影响

目前，已婚夫妇或登记伴侣可以为双方选择税级IV，即系数程序，或选择税级III和V的组合。在第二种方案中，收入较高的伴侣在税级III下每月的税款扣除较少，而另一方在税级V下的扣除较多。

财政部评估认为，如果改革实施，一对伴侣应缴所得税总额不会改变，但税负将在伴侣之间以不同方式分配。该部门还预计，这可能为收入较低的伴侣创造额外的就业激励。目前，由于III和V的组合，约1200万名已婚人士和登记伴侣必须提交纳税申报表。

与此同时，该计划能否实施尚无保证，因为联盟协议中未包含此类改革。巴伐利亚州财政部长、基社盟成员阿尔伯特·菲拉克尔反对该倡议，而基民盟/基社盟议会党团负责财政事务的代表弗里茨·京茨勒表示，即使不取消税级III和V，自动化系数程序也可能是有益的。

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