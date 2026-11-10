爱沙尼亚经济和工业部长莉娜·瓦赫特拉斯未批准一项条例草案。该草案原计划允许制造商在食品上自愿使用Nutri-Score标签。该系统由爱沙尼亚区域事务和农业部制定，ERR News报道。

Nutri-Score通过带有字母的五级颜色量表，为产品赋予总体营养评级。该标识旨在帮助消费者更容易选择更健康的产品。

对草案的意见

瓦赫特拉斯表示，在实施具体制度之前，应更仔细地评估其必要性、可能的替代方案以及对企业的影响。她认为，草案的配套文件未能充分说明如何考虑食品生产商的反对意见、研究了哪些替代方案，以及可采取哪些降低风险的措施。

食品生产商强烈反对Nutri-Score。他们认为该系统可能具有误导性，其对公众健康的影响也尚未得到科学证明。与此同时，儿科医生支持该标签，并强调他们每天都能看到肥胖造成的后果，而包装上现有的信息对消费者而言不够清晰易懂。

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成本与替代方案

部长表示，曾向经济和通信部提出意见的公司和行业协会认为，在爱沙尼亚使用Nutri-Score没有明确的必要性。在他们看来，该标签不会带来竞争优势，也不会在出口市场创造额外的销售机会。

瓦赫特拉斯还指出，Nutri-Score并未在爱沙尼亚主要的邻近市场使用。北欧国家，包括瑞典和丹麦，使用Keyhole标签。她指出，研究表明Nutri-Score能够帮助比较商品的营养特征，但其对消费者实际购买决策的影响有限。

部长强调，即使自愿加入该系统，仍将需要承担更新包装、计算评级、印刷和其他程序的费用。她还认为，有必要将Nutri-Score与其他欧洲标签系统进行比较，并评估是否应等待欧盟作出共同决定。目前，欧盟法院正在审理Nutri-Score是否符合欧盟法律的问题。

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