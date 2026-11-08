英国文化大臣莉萨·南迪呼吁不要重启关于英国重新加入欧盟的争论。同时，她表示，政府应寻求与欧盟建立更密切的关系，以兑现英国脱欧公投期间作出的承诺。据《卫报》报道。

政府内部的分歧

南迪对首相安迪·伯纳姆计划与公众就英国脱欧进行坦诚对话表示保留。据该报称，数名政府成员担心，这可能再次激化讨论，并让奈杰尔·法拉奇的英国改革党获益。

这位大臣表示，她认为没有必要重复争论英国是否应留在欧盟。她还承认，在过去十年里，英国当局严重辜负了民众。当被问及是否支持英国重返欧盟时，南迪回答说，她不知道这是否是一个可行的选择。

与此同时，她在接受天空新闻台采访时表示，坦诚讨论现行英国脱欧协议的缺陷非常重要。她称，该协议并不符合向英国人作出的承诺。

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与欧盟的下一轮谈判

据《卫报》消息，伯纳姆希望列出与欧盟建立更密切关系的选项并了解公众态度，而不是立即确定谈判的最终目标。他还打算在工党的竞选纲领中争取获得启动与欧盟谈判的授权。

预计11月20日将在布鲁塞尔确认有关农业和食品、排放交易以及青年签证的协议。下一阶段谈判可能议题包括英国再次尝试加入规模为1500亿欧元的欧盟SAFE防务基金、执法领域合作、边境问题以及巡演艺人签证。

各方立场

欧盟前英国脱欧首席谈判代表米歇尔·巴尼耶表示，伦敦不能选择性地只获得单一市场的部分自由，包括规避人员自由流动。该报称，商务大臣乔纳森·雷诺兹和内政大臣沙巴娜·马哈茂德对全面重返欧盟也持谨慎立场。

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