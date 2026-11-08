英国文化大臣丽莎·南迪表示，在媒体及公共生活其他领域举报侵害行为的女性，太常得不到应有的保护。在拉塞尔·布兰德被判有罪后，她呼吁媒体机构建立支持弱势举报者的机制。

据《卫报》报道，布兰德被判犯有强奸一名女性及对另外三名女性实施性侵罪。该案的量刑定于周一进行。判决后还获悉，布兰德正因另外两起强奸指控而接受调查。

媒体与政界的不平等

南迪在接受BBC节目《Sunday with Laura Kuenssberg》采访时表示，她无法声称此类事件如今不会发生。她说，媒体和政界存在严重的权力失衡，工作人员往往签订短期和灵活的合同。人际关系和声誉可能决定职业前景，因此公开谈论侵害行为会让人付出高昂代价。

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呼吁采取行动

这位大臣积极评价了BBC采取的措施，包括该公司加入创意产业独立标准管理局——一个面向创意产业举报者的机构。不过，她强调，其他机构至今尚未采取类似措施，必须认真对待对举报侵害行为者的保护。

南迪此前在接受天空新闻台采访时还表示，政府正在考虑采取可能的额外措施，以在此类情况下保护举报者。

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