昆士兰州部长阿曼达·卡姆辞职——《卫报》

在澳大利亚，昆士兰州部长阿曼达·卡姆在因政府儿童保护及防止家庭和家暴工作而承受数月压力后辞去政府职务。她对记者表示，这一决定是她自行作出的。

健康与安全

卡姆表示，她最近休了六周医疗假，并在此期间接受了手术。她说，康复将是一个漫长的过程，因工作负荷和持续压力，她将无法继续履行部长职责。这位部长补充说，她认为再休额外假期对政府不公平。

卡姆还表示，在过去一年中，她遭受了骚扰、威胁、霸凌和人身诋毁。她说，有关联邦议员海伦·海恩斯疑似遇袭的报道，进一步坚定了她的信念，即必须认真对待公共生活中人士的健康、安全和福祉。

据《卫报》报道，卡姆强调，公众监督和问责对民主至关重要，但骚扰、威胁、霸凌和人身诋毁不属于此类做法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对政府工作的批评

在休医疗假之前，卡姆是受到批评最多的政府部长之一。她同时负责儿童保护和防止家庭暴力。昆士兰州政府曾因有说法称受国家监护的儿童睡在政府办公室地板上而受到批评。儿童保护领域工作人员将此与政府政策联系起来，其中包括取消与一些住宿照护服务供应商的合同。

卡姆还因削减预防家庭和家暴的预算支出，以及在前政府设立的妇女安全与司法工作组所要求的改革上缺乏进展而承受压力。

昆士兰州州长戴维·克里萨富利表示，他希望支持卡姆，并称她并非因工作表现而被撤职。预计将在周五晚些时候宣布这位部长的继任者。该报还称，政府可能不会进行大规模内阁人事调整，而是任命一名新的内阁成员接替卡姆。

关注我们在