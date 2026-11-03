西澳大利亚州妇女事务部长西蒙娜·麦格克表示，她和其办公室工作人员近几周收到厌女辱骂和攻击性信息。她称，在维多利亚州独立联邦议员海伦·海恩斯遭遇疑似袭击后，这类信息的数量并未减少。澳大利亚广播公司新闻报道。

据该媒体报道，海恩斯在其选区办公室附近遭遇疑似袭击后被截去双腿。数天后，一名男子还因涉嫌威胁州部长汉娜·比兹利办公室工作人员一案而被起诉。

对工作人员的辱骂和网络信息

麦格克说，前一天，她办公室的一名工作人员在与一名选民通电话时听到了粗俗谩骂。部长本人表示，她上个月收到了大量攻击性的私人信息。

她称，在她发布了一段批评美国喜剧演员肖恩·吉利斯在《周六夜现场》小品的视频后，辱骂信息激增。在该小品中，这名喜剧演员贬低了穿短裤去健身房的女性。麦格克表示，这些帖文中包括要求她自杀、希望她死亡以及希望伤害她孩子的内容。

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呼吁开展负责任的讨论

麦格克在一次商务早餐会上表示，自2013年当选州议会议员以来，她从未见过政治中有如此多的仇恨和愤怒。她认为，这对社区构成真实危险，尤其是对参与公共生活的女性。

她称网络仇恨的增长令人担忧，并表示极右翼和极左翼都使用类似的言辞。同时，麦格克强调，政治人物必须出现在社交媒体上，因为这是与选民沟通的方式之一。她说，她也在那里收到积极反馈。

这位部长呼吁社区领导人推动尊重他人且信息充分的公共讨论，包括通过反击虚假信息。她补充说，西澳大利亚州政府正在开展打击家庭暴力和性暴力的工作，并更新这一领域的立法。

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