在南非茨瓦内市布龙克霍斯茨普雷特，水资源与卫生部长佩米·马乔迪纳表示，与水污染有关的胃肠道疾病病例不应被归类为疾病暴发。据《每日马弗里克报》报道，833人寻求医疗帮助，其中约40%是四岁以下儿童。

10月26日，马乔迪纳与南非副总统保罗·马沙蒂莱一同访问了布龙克霍斯茨普雷特地区医院。她表示，因水污染仍有3名患者留院，没有任何住院患者住院超过3天。这名部长解释说，患者接受脱水治疗后便出院回家。

水处理问题

居民在饮用来自布龙克霍斯茨普雷特水处理厂的水后患病。该媒体报道称，由于采购问题，数周内未使用氯处理水中的大肠杆菌E. coli。

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马乔迪纳还推测，尽管当局警告不要饮用或使用受污染的水，居民仍继续使用的储水可能影响了病例数量。她补充说，官员无法确认由私人运水车向居民供应的水是否安全。

运水车供水与调查

为向受影响地区供水，当局调派了36辆装载清洁水的运水车。同时，居民向该媒体反映，供水不规律且水源短缺。茨瓦内市长纳西菲·莫亚表示，运水车应在8:00至20:00期间运营，居民可获得的水量没有限制。

官员没有说明安全用水何时会再次流入居民水龙头。莫亚称，水处理厂负责人已被停职。内部和外部调查将查明对氯含量监控不当以及未及时通报污染情况负有责任的人。

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