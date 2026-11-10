在柏林举行的机械工程峰会上，德国经济部长卡塔琳娜·赖歇表示支持修改劳动立法，其中包括讨论保护员工免遭解雇的规则。正如Tagesschau报道，这位政治人物认为，为保持竞争力，德国需要提高劳动生产率。

赖歇表示，这不仅涉及延长职业生涯，还涉及每天工作得更多一些、时间更长一些。她指出，她考虑到了员工的担忧，但她认为，严格且缺乏弹性的解雇保护可能会阻碍企业内部的变革。这位部长补充说，当企业需要裁减员工时，这对双方都是艰难的决定，但可能为企业进一步发展创造条件。

机械工程行业的批评

德国机械设备制造业联合会VDMA主席贝特拉姆·卡夫拉特在峰会开幕式上严厉批评联邦政府改革实施缓慢。他表示，联盟内部的争执阻碍了紧急改革，并且在他看来，这危及德国的工业基础。

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卡夫拉特将改革延误与投资不足、官僚主义增加以及社会支出联系起来。他表示，许多企业都在质疑是否值得继续在德国投资。

增加工作时间的提议

VDMA呼吁改革劳动力市场并减少官僚主义。卡夫拉特援引德国经济研究所为该协会开展的一项研究：每周增加一小时工作时间，五年后可使经济活动提高1.5%，企业投资提高近5%。

根据该协会引用的估算，在此期间，就业人数可能增加约12万人，失业率可能下降0.2个百分点。德国的黑红联盟将迎来关键数周：议题包括养老金改革、减少官僚主义以及提高劳动力市场的灵活性。

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