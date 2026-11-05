以色列侨民事务和反犹主义部警告称，世界各国的犹太教堂及其访客面临更高的实体袭击风险。据《耶路撒冷邮报》报道，该部门的报告指出，即使虚假威胁和远程骚扰的数量有所下降，威胁依然存在。

文件称，日益成为目标的不仅是犹太教堂建筑，还有日常宗教生活：前往礼拜的路途、社区集会以及安全参加这些活动的可能性。常见的袭击方式包括纵火、燃烧瓶、向犹太教堂开枪，以及试图驾车突破安保警戒线。

威胁减少，使用武器的袭击增多

在美国，针对犹太教堂的炸弹威胁报告数量从2023年的1009起降至2025年的59起。与此同时，报告指出，针对犹太机构和信徒、使用枪械及燃烧武器实施的反犹主义袭击致命性有所上升。

2025年，美国反犹主义事件总数下降了33%，至6274起。同时，记录到32起使用致命武器的袭击，而2024年为23起。报告作者强调，评估威胁水平不仅应看事件数量，也应看其对人们生命的潜在危险。

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英国和加拿大的事件

英国在2025年登记了创纪录的227起与犹太教堂有关的事件。其中50起的目标是前往礼拜或从礼拜返回的人。报告还提到多伦多的Shaarei Torah社区，在文件涵盖期间该社区十次遭到袭击，其中包括破坏行为和纵火。

该部在报告中表示，恐怖网络和国家行为体，包括伊朗，可能参与招募当地犯罪分子。根据文件，对蒙特利尔、多伦多和悉尼事件的调查和评估研究了一种模式：当地犯罪分子据称收取报酬实施袭击和纵火，以掩盖委托者的参与。

该部总干事阿维·科恩-斯卡利呼吁各国政府和执法机构加强对犹太机构的保护，防止反犹主义事件，并追究责任人的责任。

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