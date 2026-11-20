11月17日，美国劳工部提议收紧PERM永久劳工认证项目的规则。大多数雇主在为外国员工担保绿卡前都需通过该项目。据《财富》报道，企业寻找美国劳动者候选人的期限可能被延长；在解雇美国劳动者后两年内，企业也可能被禁止为相同或类似职位提交申请。

对雇主进行更多审查

根据现行程序，雇主必须获得劳工部认证，以确认美国没有足够数量具备资格且可以上岗的劳动者来担任某一特定职位。该认证还必须证明，雇用外国人不会恶化美国劳动者的薪酬和工作条件。

拟议的修改包括：至少90天的职位招聘广告发布期、额外的文件和报告要求，以及取消某些行政豁免。标准劳动力市场测试也计划扩大至此前因劳动力短缺而可能获得豁免的职业，包括护士和具有杰出能力的科学家。

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劳工部长基思·桑德林表示，这些修改旨在确保美国劳动者在高技能和高薪职位中享有优先权。2025财政年度，该部门收到117,849份PERM项目申请，比上一年减少22.4%。

特朗普的声明及此前的限制

11月8日，美国总统唐纳德·特朗普在接受《60分钟》节目采访时表示，他的移民政策可能过于严厉。与此同时，他高度评价了自己的关闭边境政策，并称政府还将有工作但非法进入美国的人员带离该国。

特朗普此前也曾谈及美国对外国专业人士的需求，并将其解释为美国劳动者缺乏某些技能。今年5月，美国公民及移民服务局发布了一份备忘录，强调将身份变更为永久居民属于酌情决定，而非自动享有的权利。对劳工部提案的意见将接受至2027年1月19日。

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