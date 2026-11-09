内政部公布了2027年预算，其中拨款7000万欧元，用于在尼科西亚、利马索尔、拉纳卡和帕福斯地区的国有土地上建设460套可负担住房。据《塞浦路斯邮报》报道，建设工程计划于2027年12月开工，并于2031年4月完工。

内政部长康斯坦蒂诺斯·约安努在议会提交预算时称，这是一份为现代化、高效且以人为本的国家制定的路线图。该部2027年的总支出预计为7.8亿欧元，预计收入为2.46亿欧元。发展项目获拨2.63亿欧元，占总预算的33%。

住房和道路项目

在其他住房项目中，该部列出了Rent-Renovate、为学生提供住房以及Build to Rent计划。约安努表示，程序数字化使得在40天内签发约3000份独栋和双户住宅许可成为可能，并在80天内签发超过1400份最多含20套公寓建筑的许可。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2027年计划向面向难民的Ktizo项目拨款1600万欧元，而今年为该项目拨款1100万欧元。2027年还计划在尼科西亚的采里地区、拉纳卡和德凯利亚之间的沿海道路、德里尼亚—索蒂拉连接线以及利马索尔第二绕城公路开展道路工程。

民防与反对派批评

民防预算为1780万欧元。政府计划建立国家民防机制，以协调相关部门，并升级CY-Alert预警系统。

Akel议员尼科斯·凯蒂罗斯批评了预算计划，特别是削减了为流离失所者提供的住房补贴支出。他还表示，自Ktizo于2023年启动以来，19栋计划建筑中仅有一栋交付。根据报道所引数据，在政府控制地区为难民提供的358栋住宅建筑中，有43栋存在严重结构问题，其维修被认为在经济上不可行。

关注我们在