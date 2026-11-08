以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔表示，总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉据称正在勒索并向警察总监丹尼·莱维施压。他在接受103FM电台采访时作出上述表示，《耶路撒冷邮报》报道。

有关向警方施压的说法

本-格维尔称，莱维据称在总检察长的影响下改变了立场。这名部长声称，巴哈拉夫-米亚拉在会面期间向警察负责人施压，并对其拥有数个影响手段。

作为这种施压的可能手段，本-格维尔提及与莱维住宅有关的可能违反建筑规定的说法。他还呼吁关注警方通讯部门负责人阿里耶·多龙的角色。本-格维尔表示，如果他知道存在这类违规行为，他会建议警察负责人不要允许发生这些行为。多龙拒绝评论这些言论。

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围绕选举材料的争议

本-格维尔还严厉批评了警方调查和情报部门负责人、少将博阿兹·巴拉特。此前有报道称，巴拉特禁止将有关选举诚信的调查材料移交给辛贝特，即以色列安全部门。

这名部长指责巴拉特据称隐瞒案件，并表示他不应干预由马尼·本雅明负责的调查。本-格维尔还援引齐尼关于转账1亿谢克尔的说法，称有人怀疑这些资金可能与卡塔尔有关，并可能有人试图干预选举。他还声称，监狱内有人向联合名单转交材料。

在采访中，本-格维尔评论了支持阿拉伯政党的选民投票率较高一事。他称，将此归因于对其担任国家安全部长期间政策的抗议的说法，证实了他的影响力。

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