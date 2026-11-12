爱沙尼亚内政部长伊戈尔·塔罗表示，居民在人口登记册中将姓名或族裔归属记录从俄罗斯族改为爱沙尼亚族，本身并不构成安全风险。ERR News在爱沙尼亚议会讨论结束后对此进行了报道。

议会提出这一问题

EKRE议员、前内政部长马尔特·赫尔梅表示，伊达-维鲁县的俄罗斯族居民改名案例显著增加。据他称，此类变化往往伴随着将登记册中注明的族裔归属调整为爱沙尼亚族。

赫尔梅询问，内政部是否就此类变更单独统计，以及该部门是否知道录入这些数据的人是谁：俄罗斯公民、无国籍人士，还是非爱沙尼亚裔的爱沙尼亚公民。他还推测，此类记录可能会造成爱沙尼亚族人参与国内政治骚乱的错误印象。

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没有单独统计数据

塔罗回应称，该部未收集有关此类变更的单独统计数据，因为此前并未将其视为问题。他指出，原因可能包括当事人拥有混合背景、此前记录存在错误，或是在成年后希望澄清由父母录入的数据。

部长认为，如果这一趋势确实存在，它更说明人们希望更充分地融入爱沙尼亚社会。他还援引政府办公厅委托进行的一项调查：该国88%的全体居民和82%的其他族裔背景居民认为，归属爱沙尼亚社会很重要。

根据爱沙尼亚统计局的数据，伊达-维鲁县人口中爱沙尼亚族的比例从2022年的18.5%上升至20.9%，即增加了2.4个百分点。统计部门表示，自2022年以来，将族裔归属从俄罗斯族改为爱沙尼亚族的人数，是将记录从爱沙尼亚族改为俄罗斯族人数的五倍。

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