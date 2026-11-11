在美国纽约，财政部长斯科特·贝森特表示，美国和中国应合作降低人工智能风险，同时不应对两国之间的分歧和竞争抱有幻想。他说，华盛顿寻求在平衡与互惠的基础上与北京建立建设性关系，据《印度教徒报》报道。

关于超级智能的对话

贝森特将于下周前往中国，参加美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平今年的第三次会晤。会谈计划在深圳举行，恰逢亚太经济合作组织领导人峰会期间，该峰会将于11月18日至19日举行。

这位部长表示，此次会晤将推动围绕“超级智能”的新一轮双边对话，这是特朗普政府使用的术语。其目标是防范共同风险，并避免两国系统之间出现误解。

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双方还计划在先进模型发布前就评估和测试实践进行交流，并保持人类对这项技术的控制。美国和中国同意建立直接渠道，就严重事件相互通报。

竞争与贸易

贝森特强调，美国和中国的利益并不总是一致，应对挑战的方式也是如此。与此同时，他表示，随着超级智能的发展，有必要将竞争与负责任的领导力结合起来。

贝森特还提到特朗普与习近平此前峰会达成的协议：成立贸易委员会，以确定对每个方向价值300亿美元的非敏感商品相互下调关税，以及中国承诺购买美国农产品。类似的投资委员会将讨论美国公司进入中国市场的问题，以及为中国公司提供更大的可预测性。贝森特重申，美国对华贸易逆差仍是紧张局势的来源，但华盛顿的目标是降低风险，而不是切断贸易联系。

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