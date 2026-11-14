在德国波茨坦，财政部长兼副总理拉尔斯·克林拜尔表示，尽管受到党内同僚的批评，他将再次竞选德国社会民主党联合主席一职。据《明镜周刊》报道，这名政治人士驳斥了有关将党内职务与政府工作相结合的指责。

克林拜尔的理由

克林拜尔表示，对他而言，社民党作为一个政党与其在政府中的代表之间进行密切协调十分重要。他补充说，在担任总书记和党主席时，他也遵循了这一做法。

克林拜尔强调，社民党必须协调一致地行动，不应允许在干部问题上出现不同派别。据总书记库尔特·菲舍尔称，在波茨坦与约120名勃兰登堡州社民党支部成员的讨论中，他被问及多达五个有关干部问题的批评性问题。

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社民党内的倡议

据《明镜周刊》报道，社民党内多个团体支持提交给1月党代会的一项提案。该提案要求，在当前情况下，联邦党主席一职不应与联邦政府的部长职位兼任。

社民党青年组织Jusos提交了类似提案，呼吁将政府职位与党内职位分开。克林拜尔表示，党的主席团必须作出决定，并最迟于12月16日提交人事提案。

10月12日，贝尔贝尔·巴斯宣布辞去社民党主席和劳动部长职务。社会民主党人计划在1月的党代会上选出新的领导层。

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