秘鲁经济和财政部长埃尔默·库瓦表示，在紧急状态地区执勤的警察将获得被拖欠的生命风险补贴。正如《里约时报》报道，这名官员指出，国家预算中已为这些款项作出安排。

紧急状态地区警察补贴

这指的是 Bonificación por Alto Riesgo a la Vida，即发放给在紧急状态地区服役的秘鲁国家警察军官和基层人员的月度补贴。其金额每月最高可达2150秘鲁索尔，按该媒体所列汇率计算，约合625美元。

库瓦在接受一家秘鲁广播电台和电视台采访时表示，这些款项无疑将会支付，因为国家预算已作出安排。同时，他没有说明警察何时能收到资金的具体日期。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

内政部称资金不足

内政部长塞萨尔·阿斯图迪略11月5日也表示，补贴将会支付。他说，内政部正在与经济和财政部合作以确保资金，但该部门目前本身没有用于此事的资金。

阿斯图迪略解释说，返还的资金已被用于工资、年末义务以及向员工支付的日补贴。官员们没有公布应获得付款的警察人数、欠款总额以及预算资金来源。

2023年，秘鲁经济和财政部已通过预算转移为此类补贴提供资金。根据第090-2023-EF号最高法令，为此拨款4350万索尔。目前尚未宣布针对当前欠款的新法令或付款日期。

关注我们在