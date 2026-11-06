在美国总统唐纳德·特朗普计划于深圳会见中国国家主席习近平之前，美国财政部长斯科特·贝森特和美国贸易代表贾米森·格里尔与中国国务院副总理何立峰进行了通话。双方正在完成本月举行谈判的准备工作，《南华早报》报道。

美国对落实协议的要求

据美国财政部消息，贝森特强调，中国必须全面且立即履行在釜山作出的承诺。他还对北京近期的行动表示担忧，并指出，进一步进展将取决于落实协议的具体成果。

美国政府部门未说明中国哪些具体行动引发了担忧。华盛顿此前曾提出稀土金属出口问题，并敦促北京加快批准这些战略矿产的供应。

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贸易休战

贝森特和何立峰上一次会面是在9月习近平对华盛顿进行国事访问之前。当时，他们同意将于韩国达成的贸易协议延长两个月，至2027年1月10日。该协议最初为期一年，原定于2026年11月10日到期。

2025年10月在釜山达成的协议规定，美国下调对部分中国进口商品的关税，并暂停额外的贸易限制。中国则暂停部分针对稀土金属的出口限制，同意购买美国大豆，并限制用于制造芬太尼的化学品出口。

此前一天，中国商务部表示，如果落实双方对价值各300亿美元商品相互降低关税的协议，中方准备扩大采购美国农产品。特朗普与习近平在深圳举行的亚太经合组织峰会期间的会晤，将是他们今年第三次面对面会谈。

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