在波兰克拉科夫，调查人员掌握的证据，据司法部长兼总检察长瓦尔德马尔·祖雷克所言，能够更深入地说明袭击事件的情况。他还表示，24岁的袭击者极有可能是单独行动。根据Interia的报道，该男子于周一上午在医院死亡。

袭击动机仍在调查中

祖雷克在TVP Info节目中强调，现在谈论袭击者的动机还为时过早。他表示，调查正在核查家庭问题或其他情况是否可能是原因。这名部长没有披露案件材料，但表示存在有助于澄清案件的证据。

执法人员正在调查在袭击者汽车内发现的物品，包括武器和弹药，以及他家中的物品。他们正在核查其电话和网络联系人，以确定是否有其他人员或组织与案件有关。

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案件定性与调查

检方将克拉科夫的袭击定性为具有恐怖主义性质的犯罪。祖雷克称，这是唯一可能的定性。他表示，袭击者在杀害父母和妹妹后，收集了大量武器和弹药，并前往克拉科夫，意图实施大规模杀人。

据祖雷克称，袭击者及其父亲共持有11支枪支的许可证。与此同时，这名部长指出，目前仍无法最终确定哪些武器合法属于这名24岁男子，哪些属于其父亲。

国家检察院检察官埃里克·斯塔谢拉克表示，袭击者的死亡不会终止调查。周一原计划开始对克拉科夫袭击事件6名受害者以及在奥斯特罗维茨-希维恩托克日斯基遇害的3人的遗体进行尸检。

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