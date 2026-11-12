土耳其环境、城市化与气候变化部长穆拉特·库鲁姆在安塔利亚举行的COP31气候峰会上呼吁建立更公平的国际气候体系。他表示，该体系应尊重发展中国家的发展权，便利脆弱国家获得融资和技术，并确保所有人都能从绿色转型中受益。据阿纳多卢通讯社报道。

库鲁姆在COP31领导人峰会高级别会议开幕式上表示，土耳其已准备好协助达成这一共识。他强调，气候政策与国家利益并不矛盾：能源效率增强能源安全，对水资源的投资增强粮食安全，清洁技术则为工业和就业创造机会。

COP31的三项优先事项

库鲁姆将投资、融资和应对气候风险的韧性列为COP31工作的三个关键方向。他将把国家气候目标转化为投资计划，并在国家预算中体现相关承诺，列为首要任务。

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部长将获得实际的气候融资，而非仅仅得到融资承诺，列为第二项优先事项。他表示，项目常常多年等待资金，而国家过重的债务负担会削弱其应对挑战的能力。库鲁姆指出，Climate Implementation Bridge倡议应将国家计划与项目、融资、技术和专业知识连接起来。

城市与基础设施的韧性

库鲁姆将把应对气候风险的韧性纳入国家发展政策列为第三个方向。这涉及为城市、水资源、农业系统和关键基础设施应对未来威胁做好准备。他还表示，土耳其愿意分享重建2023年地震受灾地区的经验。

库鲁姆指出，2024年全球平均气温按年度计算比工业化前水平高出1.5°C，气候灾害正变得更加频繁。他呼吁峰会参与者将安塔利亚打造为从气候承诺转向实际落实的象征。

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