台湾外交部长林佳龙在台北呼吁台湾与欧洲在人工智能和无人机领域建立可靠的供应链。他认为，更紧密的合作能够加强经济和国家安全，《台北时报》报道。

在汇聚欧洲支持台湾的议员的年度福尔摩沙俱乐部会议开幕式上，林佳龙表示，台湾的半导体产业、人工智能服务器制造和无人机产业，可与欧洲在精密制造和工业技术方面的经验形成互补。

关键技术的供应链

部长表示，此类产业需要可靠的合作伙伴，因为它们直接涉及国家安全和关键基础设施。他还说，台湾正在构建完整的无人机供应链——从设备和关键组件到网络安全标准。

作为产业合作的例子，林佳龙提到由台湾区电机电子工业同业公会规划的波兰科技园区提案。该项目将聚焦人工智能数据中心、智慧城市和电动汽车。

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呼吁开展制度性合作

林佳龙表示，俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动的战争表明，过度的经济依赖如何可能成为胁迫工具。他还呼吁志同道合的国家共同应对跨国镇压，指责中国利用国内立法将其管辖权延伸至境外，并威胁言论自由。

主持会议的欧洲议会台湾友好小组主席米夏埃尔·加勒尔主张，将议会对台湾的支持转化为政府层面更广泛的制度性合作。他支持建立双边投资机制，并表示欧洲可以在维持自身一个中国政策的同时，深化与台湾的务实互动。

台湾外交部和成立于2019年的福尔摩沙俱乐部计划于周二举办论坛，讨论台湾与欧洲在人工智能和无人机技术方面的合作。

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