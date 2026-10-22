在南非，国际关系与合作部长罗纳德·拉莫拉批评了行动南非党（ActionSA）领导人赫尔曼·马沙巴，原因是后者删除了一则纪念前莫桑比克总统萨莫拉·马谢尔的帖子。拉莫拉表示，这名政治人物的评论令人深感不安，并反映了马沙巴及其政党所推行的政策，TimesLIVE报道。

姆布济尼仪式后的争议

这位部长是在参加马谢尔逝世40周年纪念仪式后发表上述声明的。该仪式于周一在普马兰加省姆布济尼的萨莫拉·马谢尔纪念馆举行。拉莫拉强调，马谢尔在参加了于卢萨卡举行的一场会议后，在南非去世；该会议致力于解放南部非洲及其他国家受压迫的人们。

部长表示，南非民众必须承认邻国在反对种族隔离斗争中作出的牺牲。他指出，为自由付出代价的不仅是南非人，还有包括莫桑比克在内的邻国。

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马沙巴删除的帖子

马沙巴对一段有前总统若西娜·马谢尔女儿出镜的视频作出回应，视频中她谈到了保护父亲遗产的必要性。这名政治人物在帖子中表示，萨莫拉·马谢尔是莫桑比克总统，而非南非总统，他所作出的牺牲应在莫桑比克得到纪念。该帖子随后被删除。

萨莫拉·马谢尔是解放斗争领导人之一，也是独立莫桑比克的首任总统。他于1986年10月19日在姆布济尼附近的莱邦博山脉发生的空难中遇难，该地靠近南非与莫桑比克及斯威士兰的边界。另有34人与他一同遇难，其中包括古巴医生以及赞比亚和当时扎伊尔的大使。纳尔逊·曼德拉于1999年在坠机地点揭幕了一座纪念碑。

莫桑比克总统丹尼尔·沙普、第一夫人格韦塔·沙普、萨莫拉·马谢尔的遗孀格拉萨·马谢尔、空难幸存者及遇难者家属参加了在姆布济尼举行的仪式。

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