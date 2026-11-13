巴基斯坦内政部长莫辛·纳克维在拉合尔提议举行公投，以了解公民对设立新省份或行政单位的看法。据《黎明报》报道，这名官员认为，此举或可最终解决围绕改变该国行政结构的长期争论。

关于公投的提议

纳克维表示，根据大多数民调，设立新省份可能改善治理。他认为，如果公民在公投中支持这一想法，当局应着手实施。同时，这位部长保证，未经与各政党协商，不会作出任何决定。

纳克维称，各政党对行政改革持有不同立场，而反对设立新省份的人应提出替代方案。此前，他曾多次支持设立新的行政单位，并表示该国现行治理体系需要重启。

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政治人物的立场与有关腐败的声明

PPP主席比拉瓦尔·布托-扎尔达里此前曾在经济危机背景下呼吁进行政治重启，并推动政府与反对派合作。纳克维表示，他的做法总体上接近布托-扎尔达里的立场，但他提出的是更广泛的重启。与此同时，PPP坚决反对在信德省设立新省份。

国防部长哈瓦贾·阿西夫则表示，如果按照行政而非语言、族裔或政治原则划分，巴基斯坦最多可以有12个省份。他将对较小行政单位的需求与人口增长以及更高效提供公共服务的必要性联系起来。

纳克维还承认该国腐败现象普遍存在，并就联邦部长乔杜里·萨利克·侯赛因有关旁遮普局势的指控发表评论。他还驳斥了有关就PTI创始人伊姆兰·汗达成可能幕后协议的传闻，称他及其家人只能获得法院依照其合法权利所提供的司法保护。

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