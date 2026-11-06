日本监管改革大臣中塚博表示，他希望让自动驾驶技术和网约车服务更容易获得。他希望通过取消各种监管限制和收集数据，加快部署自动驾驶交通，《日本时报》报道。

自动驾驶交通的发展

中塚在东京接受采访时表达了这些意向。他还提出了网约车问题——即普通司机使用自己的车辆有偿运送乘客的服务。

部长表示，制度变革往往会引发阻力。他称，最大的挑战是确保提供足够数量的交通服务。日本政府计划成立一个专门小组讨论这一问题。

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政府工作与儿童政策

中塚在9月内阁人事调整后上任。他成为日本创新党首位进入政府的成员，该党是执政自由民主党的联合执政伙伴。

部长表示，在联合执政协议达成一年后，两股政治力量之间的合作进入了新阶段，因为合作已扩展至政府层面。中塚还表示，他所在的政党是为推进改革而成立的，应当在不受既得利益影响的情况下推动变革。

除监管改革外，中塚还负责儿童政策。他表示有意改善保密分娩的条件，即女性仅向医疗机构透露自己的身份。他列举的问题包括对母亲产后支持不足，以及需要保障儿童了解自己身世的权利。执政党正在研究其他国家的相关制度，并讨论与此类分娩有关的问题，政府将考虑是否需要建立法律框架。

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