在尼日利亚，石油资源和天然气国务部长埃克佩里克佩·埃克波表示，联邦、州和地方政府将联合力量，以确保全体进步大会党（APC）在阿夸伊博姆州2027年选举中取得压倒性胜利。据Premium Times报道。

埃克波在埃蒂姆-埃克波地方政府区的一场政治集会上发表了这一声明，并在那里介绍了APC竞选阿夸伊博姆州议会的候选人。他告诉与会者，州议会选区、联邦选区和参议员选区，以及整个州，都必须给APC交出“100分中的100分”的结果。

部长的声明

这名官员强调，他是以联邦部长的身份发言，并表示打算将“联邦力量”与州政府和地方政府的能力结合起来。他没有解释这种结合具体指什么，也没有说明计划如何实施。

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部长发言人路易·伊巴没有回应Premium Times关于该声明含义的问询。该媒体指出，他已阅读WhatsApp消息，但没有作出回应，之后的提醒和电话也同样没有得到回应。

此前的声明

9月，APC在阿夸伊博姆州的代表、尼日利亚高级大律师埃马纽埃尔·埃诺伊德姆曾表示，众议院议员克莱门特·金博将在2027年再次当选，“不管任何人是否喜欢”。金博代表阿巴克/埃蒂姆-埃克波/伊卡联邦选区。

埃诺伊德姆随后告诉该媒体，他主要是对APC成员讲话；在他看来，他们应当支持本党的候选人。同时，他承认选民有自由选择候选人的权利。Premium Times指出，埃克波没有直接威胁使用暴力，但他的话引发了对选举前国家机构中立性的质疑。

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