德国数字化部长卡斯滕·维尔德贝格在柏林表示，仅收购平台本身不足以让TikTok的欧洲业务转由欧洲投资者控制。根据他的说法，保障该平台运作的技术也必须转移到欧洲。

不仅是平台

据Politico Europe报道，维尔德贝格称这项倡议很有意思，但强调有必要弄清楚欧洲能在潜在交易中获得什么。他指出，这不仅涉及使用该服务的权限，也涉及支撑该服务的技术能力。

这位部长认为，与广告、数据分析和用户体验相关的技术也应转移到欧洲。如果这些关键技术流程仍留在欧洲以外，他对收购该平台的合理性提出了质疑。

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投资者计划和法律问题

维尔德贝格指出，TikTok总部位于北京的母公司字节跳动必须首先同意与欧洲投资者达成交易。此后，各方将需要确定平台及其技术的哪些部分可以转让。同时，他并未排除欧洲方案的可能性，前提是技术转移可行且能找到私人投资者。

上周五，魏默在布鲁塞尔表示，他已在与欧洲投资者讨论收购TikTok欧洲业务的控股权。根据他的说法，一批投资者准备投资250亿至300亿欧元。德国和奥地利以对该平台影响欧洲民主的担忧为这项倡议辩护。

实施这一计划的机制仍不明确。批评者指出，目前没有强制出售TikTok欧洲业务的法律依据，魏默的办公室也没有提出具体计划。TikTok的一名代表称该倡议毫无依据，并表示该平台已受到欧洲规则的约束，包括《数字服务法》和《欧盟通用数据保护条例》。

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