澳大利亚国防部长理查德·马尔斯驳回了美国国会预算办公室的警告，即根据AUKUS伙伴关系向澳大利亚提供核动力潜艇可能给美国造船厂带来额外负担。阿纳多卢通讯社报道。

生产能力报告

美国国会预算办公室在周五发布的一份报告中指出，向澳大利亚提供核动力潜艇可能会加大美国造船企业的压力，这些企业已经面临生产困难。该机构表示，为替换出售给澳大利亚的潜艇而提高产量，将加剧美国海军和造船厂面临的挑战。

马尔斯表示，他预计未来十年会出现类似报告，但这并未令他担忧。他说，AUKUS的实施正在继续。

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AUKUS资金与数据中心

由澳大利亚、美国和英国于2021年建立的AUKUS安全伙伴关系， предусматривает就为澳大利亚皇家海军开发核动力潜艇开展合作。英国承诺为该项目投入40亿英镑，美国承诺175亿美元，澳大利亚则承诺拨款逾300亿澳元。

此外，马尔斯淡化了美国总统唐纳德·特朗普的警告。特朗普曾警告，对在海外建设数据中心的美国人工智能公司可能征收高额税款。澳大利亚部长表示，在澳大利亚发展此类基础设施也将符合美国的安全利益，因为将所有基础设施集中在一个国家会造成脆弱性。

澳大利亚本周签署了一项由美国主导的协议，旨在识别脆弱的供应链，并保护敏感人工智能技术免遭盗窃和外部干预。马尔斯表示，该协议还鼓励在美国境外建设数据中心。

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