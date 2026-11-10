赫格塞思称对伊战争是必要的——The Hill

美国国防部长皮特·赫格塞思11月10日在五角大楼举行的简报会上表示，尽管这场战争不受欢迎，他认为对伊朗的战争是必要的。他还回应了副总统J.D.万斯的批评，后者此前将这场战争与共和党在中期选举中的重大失利联系起来。

据The Hill报道，赫格塞思表示，他无意与万斯相互指责，并称万斯是团队的重要成员。他说，政治不是他的主要任务：他专注于国防部门的工作和军队的战备状态。

对战争的立场

赫格塞思支持总统唐纳德·特朗普的立场。特朗普曾表示，即使这场战争不受欢迎，他仍会再次发动对伊朗的战争。五角大楼负责人表示，这样做是为了防止伊朗获得核武器。他还援引国务卿马尔科·鲁比奥的评估，称此举可能不受欢迎，但却是必要的。

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弹劾尝试

赫格塞思此次简报会是189天来他首次在五角大楼举行简报会，举行时间是在共和党籍众议员托马斯·马西于11月9日提出针对他的八项弹劾条款之后。马西指控这名国防部门负责人在美国于伊朗、也门、委内瑞拉和加勒比地区开展军事行动期间违反了宪法和其他法律。

赫格塞思称这项倡议是一场闹剧和噱头，但没有点名马西。他将其与特朗普第一个总统任期内针对特朗普的两次弹劾程序相比较。特朗普随后在Truth Social上称赞赫格塞思为应对马西的倡议所作的辩护。预计众议院议员将在当天审议一项程序性步骤，该步骤将决定这八项弹劾条款是否会继续推进。

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