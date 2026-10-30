日本防卫大臣小泉进次郎在菲律宾宿务岛举行的东盟防长扩大会议期间表示，东京不会放弃专守防卫政策。他是在中国指责日本加速重新军事化的背景下作出上述表态的。据《日本时报》报道。

审查安全文件

小泉表示，日本将在今年年底前审查三份关键安全文件，其中包括《国家安全战略》。他说，这些调整旨在增强该国自卫能力，并促进地区安全。

这位部长强调，日本将继续坚持和平国家、法治、透明度和尊重主权的路线。他还指出，为维持防御政策，该国需要加强威慑威胁的能力。

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日本防卫省对这一方针的定义是：只有在遭受攻击时才能使用武力，且仅限于自卫所必需的最低限度；该国只能拥有自卫所需的最低限度能力。

与北京的争议

近年来，日本的防御路线因发展反击能力而成为讨论焦点，该能力 предусматривает打击敌方基地的可能性；此外，对修改无核三原则的审议也引发讨论。在峰会上，小泉还提及4月对防卫产品出口规则的修改，这些修改为转让致命武器打开了道路。

中国国防部同日谴责日本加强在西南诸岛的军事存在，并称日本重新军事化正在加速。小泉此前曾驳斥此类指责，强调日本爱好和平的声誉，并表示日本不会因虚假信息和信息操纵而动摇。

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