伊朗国防部长梅尔达德·阿赫拉吉·凯塔卜奇表示，该国正在迅速增强武装部队的作战能力，以便能够不受地理限制地作出回应。他表示，德黑兰正坚定地致力于发展武装部队的“智能”作战能力。

国防部长的声明

阿赫拉吉·凯塔卜奇表示，现代化工作正根据最高领袖莫吉塔巴·哈梅内伊的指示进行。他还表示，伊朗不会被打个措手不及，也不会在压力下停下脚步，而且据他所说，任何攻击都将得到适当、坚决且有效的回应。

这位部长补充说，伊朗不会因威胁或压力而放弃科学和技术发展。阿纳多卢通讯社报道了他的声明。

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有关谈判的调解

这些声明是在卡塔尔和巴基斯坦斡旋努力的背景下发表的，相关努力旨在恢复华盛顿与德黑兰之间的谈判。该通讯社还报道称，多哈的间接谈判取得进展。双方寻求就伊朗核计划、放松制裁以及经由霍尔木兹海峡的航运安全达成协议。

报道还指出，在美国和以色列于2月28日袭击伊朗以及德黑兰随后在该地区作出回应后，该地区的紧张局势仍在持续。尽管进行了外交努力，且华盛顿和德黑兰于6月签署了一份备忘录，但围绕安全安排和经由霍尔木兹海峡航行的紧张局势依然持续。

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