以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨表示，任何向以色列发射火箭弹或无人机的行为，都将导致对黎巴嫩贝鲁特南部郊区的打击。阿纳多卢通讯社报道。

关于扩大占领的声明

卡茨还表示，如果黎巴嫩组织真主党加入伊朗的袭击，以色列可能会将占领范围扩大至纳巴泰和利塔尼地区。他称，任何新占领地区的居民将被疏散，而这些地区本身将被永久纳入以色列所谓的其在黎巴嫩的安全区。

这名部长还表示，在真主党在全国范围内被解除武装之前，以色列不会从黎巴嫩南部撤军。

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破坏与在美国举行的谈判

卡茨表示，以色列军队摧毁了60多个黎巴嫩村庄，其中共有2.3万所房屋。他声称，这些居民点被真主党用于军事目的。他还表示，以色列已在黎巴嫩境内建立了面积为700平方公里的安全区，并转移了约20万名居民。

他的声明是在美国斡旋下，黎巴嫩和以色列军事代表团在美国中央司令部位于佛罗里达州坦帕的总部举行谈判期间发表的。6月26日，黎巴嫩和以色列签署了一项得到美国支持的框架协议，规定以色列军队逐步从黎巴嫩领土撤出、部署黎巴嫩军队以及解除真主党武装。

据该通讯社报道，自3月2日以来，以色列一直对黎巴嫩发动袭击，造成数千人死亡或受伤，超过150万居民被迫离开家园。尽管达成了框架协议，以色列仍继续在黎巴嫩南部发动袭击，并控制着黎巴嫩领土，包括其已控制数十年的地区，以及在后来的战争和军事行动中夺取的领土。

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