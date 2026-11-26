以色列国防部长以色列·卡茨11月26日威胁称，将在加沙地带发起一场新的军事行动。据他表示，该行动将把约100万名巴勒斯坦人转移至南部。他在社交平台X上写道。

卡茨声称，以色列军队已摧毁加沙地带70%的地区并控制了这些区域，其中包括沿加沙与埃及边界的费城走廊。他称哈马斯对其余地区的控制是一种幻象，并表示，该组织必须按照美国总统唐纳德·特朗普关于加沙解除武装的计划自愿放下武器，否则将面临以色列军队的行动。

计划中的行动

卡茨表示，“基甸战车II”行动将包括再次把100万名加沙居民转移至南部，并按照拉法和拜特哈农的模式清理该地区。他还表示，据称将为希望离开加沙的人创造有组织移民的条件，必要的组织基础设施已经存在。

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卡茨还威胁了身处巴勒斯坦领土之外的哈马斯政治局主席哈利勒·哈亚。据消息人士称，哈亚在2025年以色列对多哈的袭击中幸存。

代尔拜拉赫一名官员死亡

这名部长表示，以色列军队杀死了哈立德·阿布·纳达。他称此人负责哈马斯在加沙的经济和教育事务，此外还有该组织另一名高级代表被杀。当地消息人士和目击者告诉阿纳多卢通讯社，56岁的哈立德·马哈茂德·阿布·纳达——加沙教育部副部长——与其49岁的妻子阿比尔·穆罕默德·阿布·纳达在代尔拜拉赫一栋住宅楼内的一套公寓遭以色列空袭后死亡。

卫生部数据显示，自2025年10月停火协议生效以来，以色列在加沙发动的袭击已造成至少1679名巴勒斯坦人死亡，另有6100人受伤。根据这些数据，自2023年10月战争开始以来，已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，超过17.6万人受伤。

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