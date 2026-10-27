日本防卫大臣小泉进次郎将于周三至周五访问菲律宾，出席东盟防长扩大会。他计划与美国、菲律宾和韩国的同僚举行双边会谈，《日本时报》报道。

中国代表团情况尚不确定

小泉与中国国防部长董军的会晤尚未得到确认。这位日本大臣表示，其部门尚未确认中国国防部门负责人是否将参加此次峰会。小泉强调，日本“始终对对话持开放态度”，如果董军出席活动，日本准备坦诚讨论各种问题和关切。

周一，中国外交部没有说明北京是否将向此次会议派遣高级官员或代表团。外交部发言人郭嘉昆表示，东盟防长扩大会机制应促进地区国家之间的对话、增进互信与合作。他还反对试图将这一平台用于“自身利益”、“使东盟屈从”或制造问题的做法。

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安全分歧

在去年的峰会期间，小泉与董军已举行过会谈，持续约50分钟。当时，这位日本大臣称安全问题是日中关系中最困难的组成部分，并对中国在东海和太平洋日益增强的军事活动表示严重关切。

小泉还提出了中国政府船只在日本控制的尖阁诸岛附近活动的问题，中国也对这些岛屿提出主张，并将其称为钓鱼岛。他强调了台湾海峡和平与稳定的重要性。

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