澳大利亚国防部长理查德·马尔斯在菲律宾宿务市表示，中国增强常规军事能力正在为其在东南亚施压创造条件。他呼吁盟友和伙伴深化安全领域合作，亚洲新闻台报道称。

在国防部长会议上的声明

马尔斯于10月29日在东南亚国家国防部长会议期间发表讲话。他表示，中国正在进行自第二次世界大战结束以来世界上规模最大的常规军事能力建设，但北京并未解释采取这些行动的原因。

这位澳大利亚部长补充说，中国日益强硬的行为给堪培拉带来挑战。他强调维护现有的基于规则的秩序至关重要，因为正是规则使澳大利亚这样的中等国家能够采取行动。

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澳大利亚、美国、日本和菲律宾的协调

马尔斯还表示，他与非正式防务与安全组织“四方小组”（Squad）的代表举行了会晤，该组织成员包括澳大利亚、日本、美国和菲律宾。与会者同意加强防务政策协调。

中国派遣数百艘海警、海军及其他船只巡逻南海争议海域，北京声称拥有南海大部分海域的主权。根据一项国际裁决，中国在这些主张上的立场没有法律依据。作为澳大利亚密切安全伙伴的菲律宾，多年来一直在这片海域与中国对峙。本月早些时候，马尼拉表示，9月份中国军方和海警在争议地区的存在几乎翻了一番。

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