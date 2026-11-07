波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，与美国公司Palantir Technologies的谈判已持续数月，所有合作相关问题均由军方分析。他说，他正在等待这项分析完成，RMF24报道。

部长的立场

科西尼亚克-卡梅什强调，波兰与Palantir的合作并非新事物。他表示，该公司的软件除其他用户外，还被北约总部、乌克兰以及大多数具备使用人工智能系统能力的军队使用。

部长还表示，围绕人工智能技术存在大量游说活动。他补充说，他已与Palantir签署合作协议，波兰网络空间防御部队组成司令部据此进行谈判。

活动人士的要求

此前，来自“公民联盟”的议员弗朗齐谢克·斯特尔切夫斯基、来自“左翼”的达莉娅·戈谢克-波皮奥韦克，以及来自“一起党”的马切伊·科涅奇内，与活动人士共同提出了波兰军队数据安全问题，Palantir可能获得这些数据的访问权限。

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“我们的数据”运动发起人宣布将在华沙举行抗议。他们要求，在进行彻底且公开的审计之前，暂停签署该公司与国防部之间的协议。

合作进程

波兰国防部与Palantir的合作始于2024年12月签署的一份备忘录。2025年10月，部长与该公司签署了一份意向书，涉及在人工智能、信息技术和网络安全领域开展合作。其中提到了由Palantir开发的Maven Smart System Poland系统，以及双方研究其部署可能性的意向。

根据TVN24公布的信息，2024年的备忘录规定对技术解决方案进行实际测试、交换信息、培训和演习。Palantir的批评者指出了隐私风险、公司运营的不透明性，以及根据人们的数字活动对其进行画像的可能性。

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