台湾国防部长顾立雄表示，在民主党赢得两院控制权的中期选举后，美国国会将继续支持加强该岛的防卫能力。Channel NewsAsia报道。

国会的支持

顾立雄表示，美国国会对台湾的支持历来具有两党性质。他说，台北将继续与国会议员接触，并与美国国防部门保持密切联系，以确保相关军售按计划进行。

美国是台湾最重要的国际伙伴，也是该岛的武器供应方，尽管双方没有正式外交关系。美国法律要求华盛顿向台湾提供自卫手段。

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被推迟的军售方案

去年12月，美国总统唐纳德·特朗普批准向台湾出售价值110亿美元的武器，这是史上规模最大的此类军售。与此同时，估值约140亿美元的下一项方案仍被推迟。

在5月与中国国家主席习近平会晤后，特朗普称该方案是有用的谈判工具，并表示他将其搁置。中国多次要求停止向台湾出售美国武器，而该岛政府拒绝北京对其主权的主张。

路透社援引的专家认为，华盛顿对台湾的立场不会发生重大变化，因为民主党和共和党在这一问题上存在广泛共识。他们推测，被推迟的方案可能于明年分批实施，但其总价值大致不会改变。

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