巴拿马安全部长弗兰克·阿夫雷戈表示，部分警察、监狱看守和监狱系统工作人员帮助囚犯将违禁物品带入监狱。据《The Rio Times》报道，他于11月12日在西部奇里基省作出这一表态。

当被问及警察是否帮助被拘留者时，阿夫雷戈作出了肯定回答。对于监狱看守和监狱系统工作人员，他也作出了同样的回答。部长表示，前监狱服务部门负责人查南·辛格只是说出了显而易见的事情。

监狱系统负责人辞职

阿夫雷戈的声明是在辛格辞职的次日发表的。辛格自7月起担任监狱系统负责人。这发生在195名囚犯于2026年6月1日从拉霍伊塔监狱越狱之后。

负责监管监狱的巴拿马政府部表示，辛格因个人原因离职。法比安·卡马尔戈被任命为其继任者。与此同时，辛格解释称，他辞职是因为曾要求将警察撤出拉霍伊塔的内部区域，但没有收到阿夫雷戈或警察局长的具体答复。

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辛格称，警察仍留在监狱的各个监区，包括关押260人的C区，而他无法进入那里。

执法部门的立场

阿夫雷戈表示，警方本应在18年前撤离监狱，因为其职责原本是临时性的。但据他所说，监狱服务部门至今仍未完全接管这些设施，因此警方填补了这一空缺。

国家警察局长海梅·费尔南德斯称，辛格辞职是其个人决定，并表示执法人员将继续在监狱中支持政府部。他还称，今年警方缴获了265个Starlink卫星互联网天线，而去年接近40个。据他所说，缴获武器的数量从约50件增至109件。

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