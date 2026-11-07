西澳大利亚州原住民事务部长唐·潘奇在因其对原住民儿童保护危机的立场受到批评后，同意访问黑德兰港。澳大利亚广播公司新闻报道，访问日期尚未确定。

潘奇表示，他正在非公开地应对这些挑战，但强调其部门并不直接负责住房、医疗保健或儿童保护。他表示，原住民福祉是政府内阁的集体责任，而其职责范围包括土地管理、原住民土地权案件中的赔偿谈判以及文化遗产保护。

长者和反对党的批评

卡里亚拉族长者帕特里夏·梅森呼吁潘奇辞职。她表示，政府成员正在各部门之间推卸责任。尼亚马尔族长者琳达·杜吉比也对寄养家庭中的原住民儿童及其父母的未来表示担忧。

西澳大利亚州反对党领袖巴兹尔·赞皮拉斯表示，他在前往该地区期间看到一个需要帮助和领导力的社区。他批评州长罗杰·库克迟迟才访问黑德兰港，也批评潘奇至今未到访该社区。

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涉及多个部门的问题

儿童保护部长杰西卡·斯托伊科夫斯基已任命该州资历最深的个案管理专家监督黑德兰港的调查工作，并向当地增派了工作人员。同时，澳大利亚广播公司指出，儿童保护问题还与住房困难、无家可归、健康问题和成瘾、缺课以及家庭暴力有关。

在西澳大利亚州，处于政府照管下的原住民儿童比例约为非原住民人口的19倍。州政府关于实施“缩小差距”计划的年度报告没有记录儿童保护领域的变化，并显示儿童发展指标恶化。

潘奇在议会表示，他定期与传统土地所有者会面，并与职责范围直接影响原住民社区的部长合作，其中包括儿童保护部长。

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