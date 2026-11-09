希腊能源部长斯塔夫罗斯·帕帕斯塔夫鲁表示，雅典未向土耳其申请许可，以发布关于克里特岛与塞浦路斯之间计划进行的海床调查的NAVTEX航行警告。相关工作与Great Sea Interconnector项目有关。《塞浦路斯邮报》对此进行了报道。

帕帕斯塔夫鲁称，土耳其曾多次要求希腊获得继续推进该项目的许可，但这并未发生。他强调，只有希腊批准发布NAVTEX，而法国向土耳其传达的信息并非直接或间接的许可请求。

法国通知安卡拉

希腊政府发言人帕夫洛斯·马里纳基斯证实，该项目据他所说正按计划实施。他表示，进行调查的许可仅向希腊和塞浦路斯当局申请。

马里纳基斯还证实，法国向安卡拉发出了外交照会——note verbale。这与将开展调查的Abeille Marengo号船只悬挂法国国旗有关。同时，这名发言人指出，该通知并不意味着承认土耳其对计划作业海域的主张。

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土耳其的反应

NAVTEX于上周五发布。此后，土耳其外交部表示，这艘法国船只将因在土耳其认为属于其自身的大陆架上未经授权铺设电缆而进行非法海洋科学研究。该部门还表示，土耳其已取消由希腊和塞浦路斯当局发布的航行警告。

此前，土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，只要提前以书面形式通知这些计划，土耳其不会反对在克里特岛与塞浦路斯之间进行调查。

这场争端与雅典和安卡拉对克里特岛与塞浦路斯之间海域的不同立场有关。希腊和塞浦路斯共和国援引《联合国海洋法公约》，认为岛屿有权享有完整的专属经济区。并非该公约缔约方的土耳其持不同立场。

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