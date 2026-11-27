德国联邦劳动和社会事务部已准备了首份养老金改革草案。由劳动部长亚历山大·施魏策尔所属部门制定的文件规定，在缴纳养老保险满45年后，仍可在不削减待遇的情况下提前退休。同时，计算这一缴费年限的规则计划收紧，Tagesschau报道。

提前退休的变化

个人领取失业救济金或病假津贴的期间，不再建议计入45年养老保险缴费年限。不过，照顾子女或亲属的期间仍将被计算在内。所谓“63岁起领取养老金”通常指面向保险缴费年限特别长者的提前退休养老金，尽管对于1964年及以后出生的人士，这项养老金实际上从65岁起才可领取。目前，该国的正常退休年龄为66岁零4个月。

草案还规定，对于养老保险缴费年限至少35年的人，提前退休的成本将更高。自2028年7月1日起，建议将每提前退休一个月的养老金扣减幅度从0.3%提高至0.4%。提前两年退休时，领取的待遇将减少9.6%，而非目前的7.2%。此类退休的最低年龄计划从63岁提高至64岁。自2031年起，还建议启动将退休年龄与预期寿命挂钩的机制。

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迷你工作和资本养老金

自2028年起，计划要求从事迷你工作的员工缴纳养老保险费。现行的强制保险豁免将于2027年底失效，但计划免除21岁以下学生的这一义务。退休前转为非全日制工作的年龄计划从55岁提高至58岁，而包括一段工作期及随后免于工作的模式将被取消，并设过渡期至2030年初。

改革还规定自2028年起引入额外的资本养老金缴费，由雇主和雇员均摊。计划按照瑞典模式将资金投资于股票市场。额外缴费将每年增加0.5个百分点，并在2031年达到2个百分点。

此外，自2030年起，建议为新加入的自雇人士实行强制养老保险。该保险也将对股份公司董事会成员强制实施；对于联邦议院议员，则从下一届议会任期开始实施。该草案仍为工作版本：有争议的条款尚需由总理府、财政部以及劳动和社会事务部协调。

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