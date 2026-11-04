在新加坡国会，高级部长K·尚穆根拒绝了反对党工人党议员法德里·法兹提出的建议，即在内政部代表与以色列官员会面期间提出约旦河西岸以色列定居点和定居者暴力问题。据亚洲新闻台报道，尚穆根称这种做法荒谬且史无前例。

政府立场

尚穆根同时担任国家安全统筹部长和内政部长。他表示，新加坡不能按照每个部门在每次与外国同行的会面中都提出国际法问题的原则来构建国际关系。

他说，新加坡对其他国家的总体立场，以及会面的形式和适当性，由外交部和内阁决定。与此同时，各个部门处理直接属于其职权范围的事项。尚穆根补充说，作为一个小国，遵守国际法对新加坡很重要，但这并不意味着需要在每次会面中重复国家立场。

议员的论点

这场18分钟的讨论是对法兹10月7日就新加坡和以色列官员会面所提出的议会质询的延续。该议员尤其询问，双方是否讨论了约旦河西岸定居点问题及针对巴勒斯坦平民的暴力行为，新加坡是否要求对会谈保密，以及为何没有就《国土报》的报道发布更正指令。

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法兹表示，在此次会面中重申新加坡的立场是恰当的，即约旦河西岸的以色列定居点在国际法下属非法，定居者暴力行为令人深感关切。他强调，只有在相关且符合国家利益时才应提出这类问题，并否认他曾建议在每次会面中提出所有双边或外交政策议题。

围绕访问的争议

法兹的质询与以色列报纸《国土报》9月7日的一则报道有关。该报道称，一个包括以色列监狱管理局和国家安全部代表在内的代表团曾秘密访问新加坡。该媒体还声称双方讨论了死刑，但新加坡内政部予以否认。

尚穆根还指责法兹试图将政府描绘成没有原则、对以色列过于软弱，并试图通过种族和宗教的视角看待国际关系。该议员驳回了这一描述，表示他的立场关乎新加坡一贯、公正和客观地遵守国际法。

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