在两党对美国芯片出口监管表示担忧之际，美国商务部长霍华德·卢特尼克同意自愿在参议院银行委员会作证。The Hill报道，并援引商务部发言人克里斯滕·艾克哈默的话称。

委员会主席、共和党参议员蒂姆·斯科特致信卢特尼克和英伟达前首席执行官黄仁勋，请他们于12月初在委员会作证。斯科特表示，鉴于美国国家安全和经济利益，部长的证词对于监督出口管制规则的发放和执行至关重要。

有关芯片管制的问题

在有关美国商务部对英伟达芯片实施出口限制的报道出现后，卢特尼克受到立法者关注。据多家媒体报道，该部门去年暂停了对新加坡公司Megaspeed的调查，该公司被怀疑协助将英伟达芯片走私至中国。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

报道还称，这项调查可能已移交给美国司法部，但商务部和司法部均未证实此事。Axios此前报道称，卢特尼克推迟批准一项由总统唐纳德·特朗普和其他部门负责人同意的授权，该授权涉及针对被怀疑将英伟达芯片转运至中国的公司的措施。

参议员的反应

银行委员会成员、共和党参议员吉姆·班克斯呼吁卢特尼克在国会作证。他对福克斯新闻表示，在他看来，这位部长很可能利用了规则漏洞，使一些芯片销售得以在特朗普的指示下继续进行。

民主党参议员伊丽莎白·沃伦也表示，卢特尼克和商务部副部长杰弗里·凯斯勒必须解释为何没有堵上出口管制漏洞。凯斯勒领导负责监督美国出口限制的工业与安全局。

关注我们在