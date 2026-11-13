德国交通部长施特芬·比尔格计划在全国推广高分辨率Monocam摄像头，以识别驾车时使用手机的司机。目前，这类设备仅在莱茵兰-普法尔茨州使用，Tagesschau报道。

交通部希望在道路交通法中为使用Monocam建立统一的法律基础。首份法案草案计划于2027年初提交。比尔格称，该倡议的理由是，每年因注意力分散、尤其是手机导致的交通事故超过1000起。

Monocam摄像头如何运作

警方主要在高速公路桥梁上安装移动摄像头。该设备从上方以一定角度拍摄车辆，并识别可能违反驾车时禁止使用手机规定的行为。软件将图像与约2万张展示使用手机时典型动作的照片进行比对。

警方人员在查看录像后对是否存在违规作出最终决定。驾车时使用手机通常会被处以100欧元罚款，并在弗伦斯堡记1个罚分。罚款最高可达200欧元，也可能被禁止驾驶汽车一个月。

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莱茵兰-普法尔茨州的结果

莱茵兰-普法尔茨州以20万欧元购买了5台Monocam摄像头。在2022年的测试期间，司机在检查时使用手机的情况减少了70%。警方大约一年前开始常规使用该系统。

自2026年初以来，这些摄像头已在该州发现约1400起违规行为。美因茨警方表示，自8月开始使用Monocam以来，平均每小时发现多达6起使用手机的情况。

隐私保护问题

数据保护专家批评使用Monocam，因为摄像头起初会拍摄所有经过的司机。莱茵兰-普法尔茨州数据保护专员迪特尔·库格尔曼强调，无关司机的图像和数据必须立即删除。美因茨警方代表蒂洛·欣克表示，对没有违规嫌疑的司机，其数据会立即删除。

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