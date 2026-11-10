德国联邦交通部长施特芬·比尔格为10月推出的燃油税收优惠辩护，称该措施有必要减轻驾车者的开支。他在ARD-Arena电视节目中作出上述表态，Tagesschau报道。

这位基民盟政治人士表示，许多人，尤其是农村地区居民，依赖汽车，而加油站的价格已连续多个月维持高位。从10月初至年底，国家对每升燃油征收的税款减少约17欧分。此前，在与伊朗有关的冲突引发价格飙升后，类似优惠已于春季实施。

Deutschlandticket价格将上涨

环保组织批评重新实施燃油优惠，尤其是因为地方和区域交通Deutschlandticket车票即将涨价。比尔格称，即使价格上涨后，该车票仍是一项有吸引力的选择。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

自2027年1月起，Deutschlandticket订阅价格将从63欧元升至66.80欧元。其价格首次根据一项公式确定，该公式考虑了有关运营商成本的统计数据，包括人员和能源成本。联邦政府和各州每年各拨款15亿欧元，因为较便宜的车票会使运输公司的收入低于区域通票带来的收入。

反对普遍限速

部长还反对在德国高速公路上实行普遍限速。他表示，约70%的高速公路以及全国所有道路中仅4%的路段没有限速；与此同时，许多司机已经开得更慢、使用巡航控制，并尽力节省燃油。他认为，普遍限速对减少CO2排放的影响被高估了。

比尔格认为，更有效的解决方案是根据交通流量、天气和拥堵情况调整允许车速的系统。绿党今年再次提议将限速设为130公里/小时，环保组织则强调，此举可能提高安全性并减少CO2排放。

关注我们在