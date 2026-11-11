埃及交通部长卡迈勒·埃尔-瓦齐尔在埃尔阿亚特发生列车相撞事故后，承认铁路网络运营存在不足。事故造成7人死亡，另有125人受伤。《The National》报道。

在持续约6小时的议会交通委员会听证会上，部长表示，乘客安全是他的责任。埃尔-瓦齐尔称，当局承认存在失误，并寻求预防事故或减少事故数量。

检方的说法

据检方称，技术检查发现，其中一列火车的司机在列车撞上停在同一轨道上的开罗—阿斯旺列车尾部之前，关闭了自动列车控制系统ATC。该系统应在列车越过禁止信号或超过规定速度时降低车速或使列车停车。

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该司机在事故中死亡。检方还拘留了埃尔拉卡站的值班员；据检方称，此人承认未监控信号控制面板，并修改信号记录以掩盖疏忽。司机助理也被拘留接受讯问。

安全系统检查

总检察长指示由开罗大学工程专业教授组成的委员会检查铁路的安全、信号和维护系统。该委员会还须评估现代化升级是否减少了事故数量，并分析此前事故中是否存在反复出现的原因。

埃尔-瓦齐尔表示，关闭ATC目前将受到解雇处罚，并称他不知道该系统为何在事故前被关闭。他还表示，在列车出发前，21名工作人员确认了安全检查结果。一些议员要求部长辞职，另一些议员则呼吁等待调查结果。

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