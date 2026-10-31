肯尼亚计划于12月而非10月底向驾车者开放里罗尼—奈瓦沙公路路段。交通部长戴维斯·奇尔奇尔在奈瓦沙视察建设工程后宣布了新期限，Nation Kenya报道。

工程仍在进行

里罗尼—毛峰路段原计划在10月31日前通车。就在9月10日，奇尔奇尔还表示，里罗尼—奈瓦沙路段将在约一个半月内完工。

Nation Kenya周五的检查显示，建设工程仍在继续。工人正在修建奈瓦沙一处立交桥的支撑结构，部分道路仍未铺设沥青。施工期间车辆仍在该公路上通行，未完工路段出现了交通拥堵。

部长表示，承包商几乎完成了土方工程，预计很快将开始铺设沥青。

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走廊建设

该项目由中国路桥工程有限责任公司和肯尼亚国家社会保障基金组成的财团以公私合作模式实施。总统威廉·鲁托于2025年11月28日正式启动该项目。

第一段全长约138公里，包括81公里的里罗尼—吉尔吉尔道路，以及约57公里的里罗尼—迈马希乌—奈瓦沙路线。第二段长约94公里，连接吉尔吉尔、纳库鲁和毛峰，由山东路桥国际公司建设。两段均属于里罗尼—纳库鲁—毛峰走廊，该走廊对内罗毕与肯尼亚西部之间的运输十分重要。

奇尔奇尔还警告称，由于沥青严重短缺，该国主要道路的维修可能会放缓。他将短缺归因于中东冲突和霍尔木兹海峡关闭，并表示在过去六个月里，沥青价格已从每公斤90先令上涨至220先令。

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