德国交通部长施特芬·比尔格不排除通过减少铁路班次来提高德国铁路公司准点率的可能性。据《明镜周刊》报道，这位部长称，此举是为缓解超负荷铁路枢纽而采取的最后手段。

削减作为最后手段

比尔格向Neue Pressegesellschaft媒体集团表示，运输服务订购方可以从网络中取消个别列车，以缓解枢纽压力并改善准点率。同时，他强调，只有在所有其他措施都已用尽后，才可以考虑这一方案。

这位部长表示，铁路网络在许多地方处于超负荷状态，问题在关键交通枢纽尤为严重。他认为，这正是造成列车延误的原因。

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委员会准备提案

10月底，德国铁路公司宣布成立一个独立专家委员会。该委员会将为铁路更可靠地运营准备提案，并评估减少列车数量是否能够改善准点率。委员会计划在明年初提交工作成果。

联邦政府前铁路事务专员、委员会成员埃纳克·费勒曼此前举了一个可能的例子：柏林和汉堡之间的长途列车可以每小时运行一班，而不是每小时两班。根据德国铁路公司的数据，过去十年中，由轨道拥堵造成的延误增加了150%。

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