秘鲁交通和通信部长何塞·坦赫尔里尼表示，亚马孙地区乌卡亚利没有燃料短缺，包括普卡尔帕及其机场。此前，一场泥石流阻断了通往该市的主要道路，这名官员否认了有关燃料不足的报道。The Rio Times报道。

费德里科·巴萨德雷公路发生山体滑坡

2026年11月1日，乌卡亚利地区帕德雷阿巴德省圣罗莎附近发生泥石流，在秘鲁被称为“huayco”。根据交通和通信部的数据，泥石流损坏了费德里科·巴萨德雷公路约140米路段。

这条道路是安第斯山脉与乌卡亚利河畔城市普卡尔帕之间的主要公路连接。国家公路机构Provías Nacional从廷戈玛丽亚及其他地点调派设备，清理泥土和岩石。在恢复通行前的两天里，道路允许轻型车辆通过，主要是摩托车出租车。

11月7日，货运和客运车辆以及客运服务在受控状态下恢复通行。当局没有说明这些限制将持续多久，也没有说明何时会在无此类限制的情况下开放公路。

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燃料供应与机场运营

坦赫尔里尼承认，由于道路封闭，运送燃料更加困难。据他介绍，油罐车使用了一条耗时更长的替代路线，但仍持续向普卡尔帕运送燃料，包括其机场。

该声明是在教宗良十四世访问秘鲁前夕作出的。该部表示，11月15日，库斯科机场的商业航班将于当地时间约7:00至15:00暂停，普卡尔帕机场则约于12:00至21:00暂停。根据该部信息，两座城市的机场将在11月14日和16日全天24小时运行。

目前没有关于普卡尔帕及其机场燃料储备量的公开数据。消息来源还指出，此前关于航班限制时段的报道存在轻微差异。

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