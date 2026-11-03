在澳大利亚，西澳大利亚州原住民事务部长唐·庞奇表示，他不对皮尔巴拉地区弱势原住民儿童的保护负有直接责任。同时，在受到当地长者、居民和反对党的批评后，他确认计划访问南黑德兰，据澳大利亚广播公司新闻报道。

部长的立场

庞奇强调，他负责的事务不包括对住房、医疗保健或儿童保护的直接责任。他表示，涉及原住民的问题是政府和州内阁的集体责任，而具体事务应由相关部长处理。

这名部长提到儿童保护部长杰西卡·斯托伊科夫斯基曾多次访问该地区，并表示她已采取积极措施。庞奇还排除了离开内阁或议会的可能性。

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社区和反对党的批评

尼亚马尔族和皮特吉卡拉族长者多丽丝·伊顿不同意部长就其此前拒绝在没有长者单独邀请的情况下到访所作的解释。她表示，该镇儿童问题属于他的原住民事务职责范围。卡里亚拉族长者帕特·梅森也呼吁庞奇访问该社区，并处理涉及儿童的问题。

西澳大利亚州反对党领袖巴兹尔·曾皮拉斯再次要求解除庞奇的职务，指责他未能妥善应对该州北部的儿童保护危机。庞奇回应称，反对党正利用这一敏感议题谋取政治利益，并补充说，他得到西澳大利亚州州长罗杰·库克以及更广泛原住民社区的支持。

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