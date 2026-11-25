在美国，商务部长霍华德·卢特尼克被指暂时将工业与安全局（BIS）的特别探员调至其个人安保团队。据《独立报》援引《大西洋月刊》报道，同时可能有3至4名特工被安排从事这项工作。

出口管制特工

据《大西洋月刊》报道，卢特尼克履职初期与最初被指派保护他的安保人员关系恶化。此后，BIS工作人员被调来替代他们。

这些特工的主要任务是执行出口管制，防止美国技术落入不当接收者之手。BIS约有200名特别探员，分布在美国10个外地办事处。他们有权携带武器和实施逮捕，但未接受过保护政府成员或其他高级官员的培训。

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一名现任官员告诉《大西洋月刊》，这些特工是专业调查人员，而非个人安保专家。一名前官员称，让他们负责保护部长、安排其出行，以及为其位于纽约、华盛顿和佛罗里达的场所提供安保并不妥当。

商务部的立场

美国商务部一名发言人告诉《大西洋月刊》，对特工的调动是暂时的。该发言人表示，在部长面临该部门历史上最高级别可信威胁的时期，一些员工被临时调来加强安保。

4月，卢特尼克请求美国众议院拨款小组委员会提供额外资金，以扩大从事执法工作的BIS人员编制。同时，他没有提及将特工调至安保团队一事。夏季，商务部监察长办公室得出结论，在卢特尼克领导下，BIS未能充分有效地阻止美国商品被供应至中国、香港、白俄罗斯和俄罗斯。

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