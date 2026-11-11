G7国家外长在法国巴黎举行的会议上同意，在联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）任期结束后，必须避免出现安全真空。他们还支持尽快建立新的安全架构的必要性，Asharq Al-Awsat报道。

UNIFIL任期将于年底结束

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗在会谈后表示，在替代该任务的问题上目前尚未取得突破。UNIFIL自1978年以来一直在黎巴嫩开展工作，拥有来自近50个国家的约7,500名人员。

据该媒体报道，联合国安理会去年在美国压力下投票决定于2026年12月31日终止UNIFIL的任期。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯10月表示，欧盟支持联合国为驻黎巴嫩南部维和任务提供授权。

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新安全体系的选项

G7部长在最终公报中强调，有必要建立一个可靠、权威且长期的安全体系，以支持黎巴嫩武装部队。巴罗表示，希望能够达成共识。据他所说，撤出以色列驻黎巴嫩南部军队、解除真主党武装，以及重建一个对使用武力拥有垄断权的强大黎巴嫩国家等目标得到广泛认同。

以色列在沿边境的一条地带驻有军队，并将其称为安全区；该地带向黎巴嫩境内延伸约10公里。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，UNIFIL可由非军事的民事任务取代，并设立机制核查各方是否履行现有协议规定的义务。

一名未具名的欧洲外交官表示，正在考虑的选项包括利用UNIFIL部队的过渡机制。不过，这可能需要联合国安理会通过一项新决议，而该决议可能面临美国的否决。欧洲国家还在推动建立国际军事联盟的构想，以支持黎巴嫩军队解除真主党武装，但意大利对是否参与仍持犹豫态度，尤其是因为任务成本。

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